السبت موعد صرف معاشات أبريل.. 170 جنيهًا أقل زيادة و1635 الأعلى|احسب هتقبض كام

ينتظر أصحاب المعاشات وأسرهم، موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2023، يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 لجميع المستحقين للمعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، واستعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق قرار زيادة المعاشات 15% حيث يتم صرف معاش شهر ابريل بالزيادة اعتباراً من أول شهر أبريل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

الزيادة الجديدة 170 جنيهًا حدًا أدنى

وحول الإجراءات التى اتخذت، تم تشكيل لجان لتيسير كافة إجراءات الصرف بداية من صرف معاش شهر ابريل بالزيادة الجديدة وستصرف بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4 /2023 حتي 30 /6 /2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

وينتظر أصحاب المعاشات الذين يقارب عددهم لـ 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، موعد صرف معاش شهر أبريل 2023 متضمنة الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تكون بنسبة 15%.

واستعدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لموعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 لمتابعة عمليات الصرف بزيادة 15%.

ومن جانب آخر تتابع أيضًا وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش شهر أبريل من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى بجميع محافظات الجمهورية .

زيادة المعاشات 15%

كما وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل القادم.

وأوضح عوض، أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم وفقاً لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وأضاف عوض، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4 /2023 وحتى 30 /6 /2023، ستستفيد من الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

منحة استثنائية شهرية

وأشار “عوض” إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجّه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس.

كما تستمر عمليات صرف المعاشات لشهر مارس الجاري للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات اللازمة خلال صرف معاش شهر مارس الجاري، وتقديم كافة التيسيرات التي تواجه المواطنين وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات أثناء صرف مستحقاتهم الشهرية.