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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالزيادة.. صرف معاشات شهر أبريل 2023

موعد صرف معاشات أبريل
موعد صرف معاشات أبريل

يرغب عدد كبير جدا من المواطنين معرفة مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بنسبة 15% من قيمة المعاش، وذلك لمساعدة المواطنيين والتخفيف عنهم.

صرف معاشات شهر أبريل 2023

يتم صرف معاش شهر أبريل من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل، والزيادة ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

موعد صرف معاشات أبريل

مواعيد بدء صرف معاشات شهر أبريل 2023

تبدأ عملية صرف معاشات شهر أبريل 2023 للمواطنين، بالزيادة المقدرة بنسبة 15%، والتي جاءت لتحسين دخل المواطن، ورفع العبئ عن كهلية.

الزيادة الجديدة في معاشات شهر أبريل

150 جنيها زيادة للذين يتقاضون معاشات 1000 جنيه
300 جنيه زيادة للذين يتقاضون معاشات 2000 جنيه
450 جنيها يادة للذين يتقاضون معاشات 3000 جنيه

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة


أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2023

ويتم صرف معاشات شهر أبريل 2023، من خلال المنافذ التالية:-

  • البريد المصري
  • طريق البنوك
  • ماكينات الصرف الآلي
  • المحافظ الإلكترونية
  • بنك ناصر الاجتماعي

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر أبريل 2023، يوم السبت المقبل الموافق 1-4-2023، ذلك لأكثر من 11 مليون مواطن، يستطيعون صرف معاشهم من خلال ماكينات الصراف الالي، او مكاتب البريد، وغيرها من المنافذ المخصصة لذلك.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة
 

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لقدوم موعد صرف معاشات أبريل 2023 لمتابعة عمليات الصرف بزيادة 15% .

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