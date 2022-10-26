عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على الفئات المستفيدة من الإعفاء الضريبي ب30 ألف جنيه سنويا

صدى البلد

قررت رئاسة مجلس الوزراء رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه سنويا بزيادة بلغت 6 آلاف جنيه عن المقدار الضريبي الحالي .


وكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية في تصريح ل “ صدي البلد” عن أن العبرة برفع حد الإعفاء الضريبي هو مراعاة البعد الاجتماعي لاصحاب الدخول المنخفضة بما يتوافق مع معدلات التضخم في الوقت الراهن مشيرا إلي أن وزارة المالية تعمل وفقا لتوجيهات محددة من القيادة السياسية وهي ما يتعلق بتقليل الأعباء علي المواطنين خصوصا فئات متوسطة ومحدودة.


أشار المصدر الي أن أبرز الفئات المستفيدة من تلك الإجراءات هي فئة الموظفين خصوصا وأن حد الإعفاء الشخصي بالنسبة إليهم قد زاد بمعدل 6 آلاف جنيه ليصل حد الإعفاء للموظفين 36 ألفا سنويا موضحا أن أصحاب المهن الحرة سيحصلون علي إعفاء ضريبي بقيمة 30 الف جنيه وما يزيد على ذلك سيخضع للضريبة علي الدخل .


أوضح أن تلك الإجراءات تمت وفقا لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته .


أضاف أن طبقات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واصحاب القوانين والكوادر الخاصة مثل الأطباء المقيدين بالمستشفيات العامة و المعلمين وغيرهم سيستفيدون من ذلك الإعفاء الضريبي .


أشار إلي أن قاعدة المحاسبة الضريبية لكل ممولي الضرائب علي الدخل تسري علي مبلغ 30الف جنيه سنويا وما يزيد على  ذلك يتم محاسبته ضريبيا بحسب الشرائح المقررة بحسب الدخل السنوي .

المعلمين الضرائب مجلس الوزراء المالية المستشفيات وزارة المالية قانون الخدمة المدنية القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

ترشيحاتنا

الحكومة: مصر الدولة الوحيدة في العالم تقر حزمة اجتماعية جديدة كل 3 أشهر

بعد انتقاد تل أبيب.. معلومات استخباراتية تقرب زيلينسكي بإسرائيل

لم يحضر أحد .. مفاجأة في عزاء والد عبدالله السعيد بالإسماعيلية |شاهد

التأمينات الاجتماعية: 10 ملايين أسرة تستفيد من الـ300 جنيه زيادة بالمعاش

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

خالد الجندي: الثورات ضيعت 400 مليار جنيه من البلد وأمامنا فترة لتعويضهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مي عمر تشارك متابعيها أحدث صورها| شاهد

كورونا والعقل .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كوفيد 19 والنساء

بعد صورة آمال ماهر.. شاهد نجمات داخل الجيم | من الأجمل؟

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

فيديو

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

منيرة تكلا.. تفاصيل حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي/ فيديو جراف

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ