زيادة 25%.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس| اعرف هتقبض كام

يبحث عنه الكثير من المستحقين وأسرهم ، خاصة عقب إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن زيادة معاش تكافل وكرامة، المقدم لحماية الأسر الأكثر احتياجًا بنسبة 25% ويبدأ تنفيذها من شهر ابريل 2023.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2023

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعى، للبدء فى صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر مارس 2023 بداية من الاربعاء المقبل، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالشكر للرئيس السيسي على إقراره بالزيادة الجديدة لقيمة الدعم النقدي للأسر المستفيدة من معاش برنامج تكافل و كرامة بنسبة 25%، ووصول الموازنة إلى 32 مليار جنيه سنوياً، وتوجه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لبدء صرف الزيادة في منتصف أبريل 2023.

موعد زيادة معاش تكافل وكرامة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج إن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.

قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

تبلغ قيمة معلش تكافل وكرامة عن شهر مارس 2023 كالآتي:-

500 جنيه للأسر المستفيدة.

450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

350 جنيهًا للأيتام.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ الزيادة الجديدة عن معاش تكافل و كرامة بداية من قبض معاش شهر ابريل ٢٠٢٣ وتبلغ قيمة المعاش بعد الزيادة كالاتى :-

625 جنيها للأسر المستفيدة.

562.5 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

437.5 جنيه للأيتام.