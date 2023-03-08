خبير اقتصادي: فوائد عديدة لتوقيت زيادة برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%

أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن توقيت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من أبريل المقبل كان مهما وله جدوى وأهداف كبيرة.

وتابع “الكيلاني”، خلال لقاء له في فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبرز فوائد هذا القرار، وهي أن يصل الدعم لمستحقيه في توقيت مناسب نتيجة لـ الظروف العالمية الصعبة، مؤكدا أن الأصل أن تصدر القرارات في شهر 7 في السنة المالية ولكن صدورها الآن في شهر 4 ستكون جدواها كبيرة.

زيادة أصحاب المعاشات

ونوه بأن قرار الرئيس السيسي بشأن زيادة أصحاب المعاشات أو باقي الفئات له دلالة والفئات الموجودة في قرار الرئيس اختيرت بعناية، والدولة تعلنها صراحة أنها تساند جميع الفئات.