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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إحسان تستغيث بالتضامن لصرف معاش تكافل وكرامة المتوقف

صدى البلد

ناشدت السيدة إحسان عبد الحى عبد الحميد محمد ، المقيم في محافظة بني سويف ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع"صدى البلد"، وزارة التضامن الإجتماعى ، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة ".

وتقول السيدة إحسان عبد الحى عبد الحميد محمد ، فى رسالتها : تقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة وقدمت كل الأوراق التى تثبت أنني أحتاج مساعده وأنا مستلمه فيزا التكافل وكرامة من 15/10/2020 تم التفعيل وتم تاكيد التفعيل ولم أحصل على أي مبلغ مالي فيها لحد الان .

وأضافت:  المشكله أن هم بيقولوا لي في تأمينات وأنا جايبة ما يثبت إني  لم أحصل على أي جهة في تأمينات ولا أنا ولا زوجي انا معي عبد الرحمن 14 سنة ومصطفى 10 سنين وظروفي الماديه صعبة خالص كل ما اروح الشؤون اللي أنا تاب عليها يقولوا لي الكلام في الوزارة رحت الوزارة قالوا لي انتظري دورك .

وأشارت: “قدمت شكاوى كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أرضي ولا عقار،  ولا أقدر على العمل واعيش على فضلات الناس”.

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ بنى سويف، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على صعوبات الحياة.

الرقم فيزا معاش تكافل وكرامة
28402012200125

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01144247301      اقرأ أيضا
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزيرة التضامن الإجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة فيزا التكافل وكرامه

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