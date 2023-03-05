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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكبر بالوطن العربي.. التضامن: برنامج تكافل وكرامة يدعم 5 ملايين و200 ألف أسرة

برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة

قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات  تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد مستفيدي برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 5 ملايين 200 ألف اسرة، وهو واحد من أكبر برامج الحماية المجتمعية على مستوى الوطن العربي.

 

وأضاف "ياسر عبد السلام" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن برنامج تكافل وكرامة يوفر الدعم لـ أكثر من 450 ألف أسرة في محافظة المنيا، مشددا على أن ملف الحماية المجتمعية وتطويره من أولى اهتمامات القيادة السياسية.

 

واسترسل: البرنامج بدأ بشكل قوي عام 2015، وعلى الفور بدأ بالانتشار داخل كافة المحافظات، ليدعم 5 ملايين و200 ألف أسرة، منوها بأن البرنامج يهتم بشكل بالغ بالأرامل والمطلقات وكبار السن والأيتام.

 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه مؤخرا بإضافة مليون أسرة، ليدعم 5 ملايين و200 ألف أسرة، وذلك بما يعادل مليون مواطن مصري، منوها بأن البرنامج نجح في تنفيذ قاعدة بيانات يستفيد منها ما يقارب من 40 مليون مواطن مصري.
 

تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة اخبار التوك شو

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