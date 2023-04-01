محافظ الجيزة: الدولة تعول على سواعد الشباب واستثمار طاقاتهم في تحقيق التنمية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن برلمان الطلائع الذى تم إطلاقه كأحد أليات العمل التطوعى للشباب يهدف إلي مشاركة شبابنا أفكارهم وتطلعاتهم مما يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً عن غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى وتعريفهم بمشاكل مجتمعاتهم وتدريبهم على وضع حلول لها إلى جانب إِشراكهم فى الحياة السياسية بشكل عام.

جاء ذلك خلال جلسة نموذج محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع وشباب مصر والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة بمقر ديوان عام محافطة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.





وفي كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرعايته ملف الشباب والرياضة داخل محافظة الجيزة وعلى الأخص ملف برلمان الطلائع والشباب والذي يسهم بشكل كبير في تخريج قيادات مستقبلية وتمكين الشباب، كما وجه الشكر لجميع الطلائع والشباب المشاركين بالجلسة، مؤكداً أن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية.



كما ثمن الدكتور أشرف صبحي على الصورة المميزة التي ظهر عليها أعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال نموذج المحاكاة ، وتقديمهم لأداء وعرض مميز يعكس الرؤية التي ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية فى الشباب المصري، مشيراً إلى أهمية التثقيف والتوعية فى بناء الأجيال المتتالية فى ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية ، ومواجهة التحديات المختلفة .



ولفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تنعكس في برلماني الطلائع والشباب من خلال تعليم وتوعية الأعضاء وتدريبهم ليتزودوا بمهارات القدرة على دراسة الملفات والتعرف على التحديات والمشكلات وكيفية التعامل معها.



وأضاف أن جلسات المحاكاة لبرلمان الطلائع والشباب تسهم بشكل كبير في تكوين شخصية الشباب وخلق جيل واعٍ وقيادات شبابية واعدة قادرة على خدمة قضايا الوطن، لافتاً إلى أن برلمانات الطلائع والشباب تضم أكثر من 60 ألف شاب تسعى الوزارة للاستثمار فيهم حتى يكونوا منارة لشباب مصر ومساعدين لنواب البرلمان في العلى المشكلات.



وأوضح محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60 % من التعداد السكاني للبلاد.



وأضاف اللواء أحمد راشد أن تلك المرحلة العمرية تعد من أهم المراحل التى يمر بها أبنائنا والتى تتشكل بها شخصياتهم ويتم وضعهم على طريق البناء والمشاركة الإيجابية فى برامج التنمية والتطوير .



وأكد راشد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا الغالية وذلك إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة موجهاً الشكر للسيد الرئيس على دعمه الدائم للشباب.



وأشار محافظ الجيزة أن التدريب على أعمال البرلمان يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً على غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى .

كما أكد اللواء أحمد راشد خلال الجلسات الحوارية مع الشباب بأن برلمان الطلائع يساهم فى تعريف الدولة وقيادتها بتطلعات الشباب وطريقة تفكيركم وتناولهم للقضايا والمشكلات التى تواجه الدولة.

وأعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الطلائع مثمناً ذلك المشروع الهام الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة و الذي يأتى كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة الهادفه الي تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية وتنمية دور الشباب في النهوض بالمجتمع .

وشهدت جلسات المحاكاه مناقشة عدد من طلبات الاحاطة التى عرضها طلائع الشباب و تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات " النظافة - الإشغالات - الطرق - الإشغالات - الصحة "

حيث بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خالص شكره وتقديره إلي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم سيادته الدعم اللازم إلي محافظة الجيزة مما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي منها محاور كمال عامر وعمرو بن العاص بجانب أنه جاري العمل علي تنفيذ ٦ محاور مرورية أخري مما يسهم في أحداث نقلة نوعية في تيسر الحركة المرورية علي مستوي المحافظة وربطها بمحافظة القاهرة .

وفيما يخص مناقشه منظومة النظافة أكد اللواء أحمد راشد بأن ملف النظافة يعد أحد أولويات أجندة عمل المحافظة اليومية حيث تم التعاقد مع ٣٠ شركة جمع سكني للجمع من الوحدات السكنية والتعاقد مع متعهدين لتوريد ١٥٠٠ عامل يوميآ بجانب عمال هيئة النظافة والتجميل و يتم رفع ١٢ الف طن مخلفات قمامة يوميآ ، كما تم دعم منظومة النظافه ب ٦١ سيارة ومعدة جديدة وإحلال شامل للدفع بهم بالمناطق الحيوية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تلبيه لمتطلباتهم علي النحو الأمثل .

وأضاف محافظ الجيزة أنه فيما يخص ملف الإشغالات بأنه يتم تكثيف الحملات علي مدار اليوم لرفع كافة أوجه التعديات من نهر الطريق إلي جانب أنه جاري العمل علي أنشاء وتطوير عدد ١١ سوق حضاري علي مستوي المحافظة فضلآ عن المواقف الحضارية الجاري تنفيذها لتنظيم أماكن انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية .

وفيما يخص تطوير كورنيش المريوطية أكد اللواء أحمد راشد أن الدولة تولي أهتمامآ بتطوير كافة المجاري المائية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق نقلة نوعية في الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين .

وأشار اللواء أحمد راشد أن أعمال التطوير الجارية بمسار الترعه مما يسهم في تحويلها إلي ممشي سياحي بهدف تحسين الصورة البصرية والجمالية للقطاع بالكامل .

شهدت فعاليات الجلسات الحوارية والنقاشية حضور ابراهيم الشهابي و هند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والسادة محمد الحسيني وحسام المندوه ومحمود توشكي وأيهاب منصور وأحمد رمزي وحازم عويان وهشام حسين ومايسة عطوة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعميد محمد حمزة المستشار العسكري بالمحافظة و الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الصحة والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الري وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني و راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة .

جدير بالذكر أن برلمان الطلائع هو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشكلات مجتمعهم، ولكي يشارك الشباب في الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعي ويتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدني لا بد أن يحصل الشباب على قسط وافر من التدريب والتثقيف وكذلك لا بد من المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية في برلمان الشباب .

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