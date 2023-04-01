عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتحل صفة موظف بالحكومة..نصاب يواجه عقوبة الحبس لمدة عامين

الحبس
الحبس

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغل تلك الصفة المزعومة فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة، وإيهامهم بنفـــــوذه وقــــــوة موقعــــه الوظيفى وعلاقاتــــــه بكبـار المسئوليـــن بالبلاد، على خلاف الحقيقة، نظير حصولــــه منهم على مبالغ ماليـــــة وهدايا عينيــــة، وتمكن من الاستيلاء على أموال العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفنى، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول. 

بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

النصب الإحتيال انتحال الصفة عقوبة انتحال الصفة قانون العقوبات المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

ترشيحاتنا

البتلو بـ 160 جنيهًا .. أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

برعاية مؤسسة أبو العينين |اسم الفائز التاسع في مسابقة برنامج " وفوق كل ذي علم عليم".. فيديو

مشادات بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني والأمن يتدخل

مواعيد فتح حديقة الحيوان وسعر تذكرة الدخول في شهر رمضان 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة خاطئة تحول زيت الزيتون لمادة ضارة ..تعرف عليها

بسبب ممثل .. قتال عنيف بين طالبات جامعيات في الهند | شاهد

"أنا خليفة ربنا".. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ماذا تعني ألوان الكدمة المختلفة في جسم الإنسان

فيديو

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

يروي قصته مع راقصة أرجنتينية.. تامر أمين خلال حوار ناري في العرافة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ