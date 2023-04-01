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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميدان التحرير يشهد على قصة حب ريم مصطفى وأحمد فهمى فى سره الباتع

احمد فهمى وريم مصطفى
احمد فهمى وريم مصطفى

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف بوادر قصة حب تجمع سارة (ريم مصطفى) وحامد (أحمد فهمى) وذلك بعدما توطدت علاقتما منذ أن تعرفا على بعضهما وبدأ فى العمل على كشف لغز سر السلطان حامد الذى كان يقاوم الحملة الفرنسية فى احدى قرى محافظة المنوفية، وذلك من خلال ورق قديم تم ايجاده فى مقامات السلطان المختلفة وتطورت العلاقة من صداقة واعجاب إلى حب.

وتطورت علاقة سارة وحامد خلال الأحداث حتى شهدت الحلقة العاشرة من العمل اعتراف سارة بحها لحامد فى ميدان التحرير وتحديداً يوم 11 فبراير وهو اليوم الذى شهد تنحى فيه مبارك عن الحكم اذا تواجت سارة مع الثوار واصطحبت حامد معه، حيث أنه بمجرد اعلان خطاب التنحى أعلنت سارة حبها لحامد الذى رد عليها هو الآخر بأنه يحبها.

مسلسل سره الباتع يعرض يومياً على قناة ON الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 9.15 صباحا، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والاعادة الساعة 8 صباحاً وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

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مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

احمد فهمي ريم مصطفي خالد يوسف مسلسل سره الباتع سره الباتع

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