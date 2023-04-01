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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. فنانة شهيرة تروى تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عبير أحمد
عبير أحمد

كشفت الفنانة عبير أحمد عن فترة مرضها لأول مرة بعد فترة طويلة من عدم الحديث عن ما أصابها منذ عام 2020. 

وقالت عبير أحمد فى لقاء ببرنامج جمعتنا الليلة مع الإعلامية مفيدة شيحة ومحمد الكندى:  تعرض للإصابة بمرض نادر وكان بسببه قمت باستأصال ورم فى الغدة. 

وأضافت عبير أحمد : تسبب لى المرض النادر فى أعراض قاسية حيث كان هناك ثقل فى اللسان وشلل فى عضلات الجسم كاملا واستمر علاجى من هذا المرض لمدة عام ونصف. 

وأوضحت عبير أحمد  أن هذا المرض جاء نتيجة تعرضها الى خطأ طبى من جانب طبيب التخدير ولم ارفع عليه أى دعوى قضائية. 

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عبير أحمد 

ولدت الفنانة عبير أحمد في 13 سبتمبر عام 1975م، من أب مصري وأم لبنانية وهي ممثلة مصرية تعيش في دولة الكويت، دخلت عالم التمثيل والدراما في منتصف التسعينيات، من خلال مسلسل «بو قلبين» وتمكنت في فترة وجيزة من أن تكون واحدة من أشهر الممثلات في دول الخليج.

اكتسبت الفنانة عبير أحمد شهرة واسعة من خلال الجزء الرابع عشر من مسلسل «طاش ما طاش ».

الفنانة عبير أحمد هي شقيقة الممثلة نادية كرم، وكانت عبير متزوجة من رجل أعمال مصري وأنجبت أبنائها التوأم « وليد و كنزي»، إلا انها انفصلت عنه في عام 2009 وتوجت بعد ذلك من رجل أعمال لبناني.

قدمت الفنانة عبير أحمد العديد من المسلسلات الدرامية منها «الأصدقاء، طير الخير، بو قلبين، بيت الوالد، سابع جار، دروب الشك، الموذي، خطوات على الجليد، سوق المقاصيص، عيال الذيب، شهر عصل بصل، بنات فاطمة". 

مفيدة شيحة مسلسل طاش ما طاش الإعلامية مفيدة شيحة الفنانة عبير أحمد عبير أحمد

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