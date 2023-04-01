العاشر من رمضان.. رئيس جهاز الإستطلاع الاسبق: تحدينا المستحيل والجيش حقق النصر

علق اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على ذكرى انتصار العاشر من رمضان واستعادة أرض مصر من العدو الإسرائيلي .

وقال أحمد ابراهيم كامل في حواره مع الإعلامية دينا رامز في برنامج " ست الستات " المذاع على قناة " صدى البلد، : " على الورقة والقلم الإنتصار في العاشر من رمضان على العدو كان مستحيلا".

وأضاف أحمد ابراهيم كامل :" الرئيس الراحل السادات كان عبقريا وملهما للشعب المصري واتخذ قرار حقق النصر للجيش المصري على العدو ".

وتابع أحمد إبراهيم كامل:" السادات كان يثق في قدرة الجيش المصري على تحقيق النصر وتنفيذ المهمة على أكمل وجه ".

ولفت أحمد إبراهيم كامل :" بدأنا تحدي المستحيل منذ خطاب تنحي جمال عبد الناصر والشعب نزل الشارع ورفض الهزيمة بعد نكسة 67".