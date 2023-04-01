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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| تطورات خطة عمل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي 2023

مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي (IFA WG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لـ مجموعة العشرين (G20)، والذي عقد على مدى يومي 30 و31 مارس الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

 

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “ وام” فقد ناقش الاجتماع - الذي حضره أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية - آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لعام 2023.

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وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلا من أحمد بن سليمان، مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع التقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لعام 2023، وعدداً من القضايا المتعلقة باستدامة الديون السيادية وسبل الحد من تزايدها.

واطلع الأعضاء على أهم المقترحات والتوجهات لدعم الدول منخفضة الدخل، كما تباحثوا بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيق ذلك.

وناقش الأعضاء أيضاً جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض المستقل لأطر كفاية رأس المال لدى هذه البنوك، فضلاً عن سبل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، إلى جانب التباحث بشأن أثر سياسات تخفيف آثار تغيّر المناخ على تدفقات رأس المال.

وخلال الاجتماع، أكدت دولة الإمارات على أهمية تعزيز العمل والتعاون مع المنظمات الإقليمية للاستفادة من خبراتهم لتطوير مبادرات وبرامج من شأنها تعزيز استدامة الديون السيادية حول العالم، كما شددت على أهمية توفير حوافز لتعزيز شفافية الديون وتشجيع تبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة الديون خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

وناقشت دولة الإمارات آثار سياسات تغير المناخ على تدفقات رأس المال، مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتكامل عبر الأسواق المالية للحد من حدوث الاختلالات. وعليه، اقترحت الدولة على المنظمات الدولية المعنية، تطوير الأدوات والمنهجيات اللازمة لمراقبة وتتبع آثار سياسات تغير المناخ على تدفقات رأس المال.

تجدر الإشارة إلى أنه ستتم مناقشة التقدم المحرز في خطة عمل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لعام 2023 في الاجتماع القادم للمجموعة، والذي سيتحدد موعده لاحقاً.

مصرف الإمارات المركزي

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