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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أثناء تفسير آية .. أحمد عمر هاشم يدخل في نوبة بكاء

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قام الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء،  بتفسير الآية الكريمة من القرآن،:" إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ".

 

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وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه " من هدي القرآن " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في غزوة بدر الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لم يكتف بإعداد العدة  وأخذ رأي الصحابة بينما دعا الله واستغاث به ".

 ودخل أحمد عمر هاشم في نوبة بكاء أثناء تفسير آية:" الرسول محمد دعى الله واستغاث به واستجاب الله له من أجل تحقيق النصر على المشركين في غزوة بدر ".

 وقال أحمد عمر هاشم :"  غزوة بدر تعتبر أول لقاء مسلح بين جند الحق وجند الباطل، والله استجاب للنبي وتم مد المسلمين بألف من الملائكة ".

وأضاف أحمد عمر هاشم :" الملائكة نزلت لدعم المسلمين في معركتهم أمام المشركين ليتم النصر الكبير بعد تدخل العناية الإلهية ".

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