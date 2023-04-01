أثناء تفسير آية .. أحمد عمر هاشم يدخل في نوبة بكاء

قام الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بتفسير الآية الكريمة من القرآن،:" إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ".

وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه " من هدي القرآن " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في غزوة بدر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكتف بإعداد العدة وأخذ رأي الصحابة بينما دعا الله واستغاث به ".

ودخل أحمد عمر هاشم في نوبة بكاء أثناء تفسير آية:" الرسول محمد دعى الله واستغاث به واستجاب الله له من أجل تحقيق النصر على المشركين في غزوة بدر ".

وقال أحمد عمر هاشم :" غزوة بدر تعتبر أول لقاء مسلح بين جند الحق وجند الباطل، والله استجاب للنبي وتم مد المسلمين بألف من الملائكة ".

وأضاف أحمد عمر هاشم :" الملائكة نزلت لدعم المسلمين في معركتهم أمام المشركين ليتم النصر الكبير بعد تدخل العناية الإلهية ".