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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد عمر هاشم.. وزير الأوقاف يزور العالم الجليل ويطمئن على حالته الصحية

صدى البلد

زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم الذي يمر بوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات. 

وقال وزير الأوقاف في تدوينة له عبر تويتر 

( شرفت الآن بزيارة أستاذنا الدكتور المحدث أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، و أطمئن كل محبيه أنه بخير ويتماثل جيدا للشفاء ، نسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء العاجل وأن يحفظه للأمة عالما ومحدثا ، كما نسأل الله العلي العظيم أن يجزي الرئيس عن وقفته الكريمة معه كل خير)  .

حالة الدكتور أحمد عمر هاشم

كان الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ أعلن وصول الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة من مالطا.

وبعث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر برسالة طمأنة إلى محبي العالِم الجليل في داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للعلاج والإشراف الطبي في إحدى مستشفيات القاهرة، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يتابعان حالته منذ وصوله بسلامة الله إلى أرض الوطن.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لجهودها المخلصة في متابعة الدكتور أحمد عمر هاشم، فلها كل الشكر والتقدير هي وفريق العمل الدبلوماسي في السفارة المصرية بمالطا.


توجيهات رئاسية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

بدورها وجهت جامعة الأزهر، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، حيث وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى القاهرة.

كما وجهت الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهود فضيلته الحثيثة في متابعة حالة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

وزير الاوقاف احمد عمر هاشم ا الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر الخالة الصحية لأحمد عمر هاشم

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