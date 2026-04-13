أمينة الإفتاء توضح ضوابط ملابس المرأة لتحقيق الستر والاحتشام

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة في الشرع، موضحة أن من جمال تعاليم الإسلام التزام المرأة بأوامر الشرع ونواهيه فيما يخص الستر والاحتشام.

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن عورة المرأة أمام الرجال الأجانب تشمل جميع البدن ما عدا الوجه والكفين عند جمهور من الفقهاء، وبالتالي يجب أن يكون اللباس ساترًا لا يصف ولا يشف ولا يحدد تفاصيل الجسد، بحيث يتحقق فيه معنى الاحتشام والوقار.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الضابط يكون أشد التزامًا في حال وجود المرأة مع الرجال الأجانب سواء داخل المنزل في الزيارات أو خارجه، بينما يختلف الحكم في وجودها مع النساء أو المحارم، حيث يجوز أن يظهر بعض ما جرت العادة بكشفه في حدود الأدب والاحتشام، دون مبالغة أو تجاوز للذوق العام.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الملابس حتى في محيط النساء أو المحارم ينبغي أن تكون بعيدة عن الضيق الشديد أو الوصف الدقيق لمفاتن الجسد، مع مراعاة الاحترام والوقار، مشيرة إلى أن الضوابط تختلف عن وجود الزوج، حيث يجوز للمرأة التزين لزوجها بكافة أشكال الزينة.

ولفتت أمينة الفتوى، إلى أن الإسلام يوازن بين الجمال والاحتشام، ويضع ضوابط تحفظ للمرأة كرامتها وتحقق لها حرية المظهر في إطار منضبط لا يوقعها في أي محظور شرعي.