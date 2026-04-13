هل رفض العريس يُعد عقوقًا للوالدين؟.. أمين الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول موقفها من رفض شخص متقدم لها للزواج، في ظل ضغط الأهل عليها بالموافقة وعدم رغبتها في الارتباط به، وخوفها من غضب والديها.

هل رفض العريس يُعد عقوقًا للوالدين؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن رفض أو قبول الخاطب قرار شخصي خاص بالفتاة نفسها، لأنه يتعلق بحياتها المستقبلية، ولا يُعد رفضها له عقوقًا للوالدين، كما أن الموافقة عليه ليست من باب بر الوالدين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الفتاة أن تجلس مع والديها وتستمع إلى وجهة نظرهما بهدوء، فقد يكون لديهما ملاحظات أو معلومات لم تنتبه لها، ولكن في النهاية إذا لم تشعر بالقبول النفسي والارتياح تجاه هذا الشخص فلها الحق في الرفض دون إثم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من المهم عدم اتخاذ قرار الزواج تحت ضغط الأسرة فقط بدافع إرضائهم، لأن هذا القرار قد يترتب عليه ندم كبير في المستقبل، مشيرا إلى أن الاستخارة مطلوبة مع التفكير الجيد وأخذ الأسباب، ثم اتخاذ القرار المناسب.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن معيار القبول في الزواج لا يقوم فقط على الجانب المادي أو الاجتماعي، وإنما يشمل القبول النفسي والارتياح الداخلي، وإذا لم يتحقق ذلك فلها أن ترفض دون أن تكون آثمة أو عاقة لوالديها.