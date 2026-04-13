أمين الإفتاء: نشر المحتوى على السوشيال ميديا مسئولية والكلمة قد تهوي بك في النار

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مسؤولية الفرد تجاه المحتوى الذي يشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما مسؤولية الفرد تجاه المحتوى الذي يشاركه على السوشيال ميديا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مسؤولية مشاركة المحتوى مسؤولية عظيمة، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالًا فتهوي به في النار سبعين خريفًا، وهو ما يوضح خطورة ما ينشره أو يشاركه دون تحقق أو وعي.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الواجب على كل شخص قبل مشاركة أي محتوى أن يتحقق من مصدره وصحته وتخصصه، فإذا كان المحتوى دينيًا أو فتوى فيُرجع إلى مصادر موثوقة مثل دار الإفتاء، وإذا كان طبيًا فيُرجع إلى المختصين، وكذلك الأخبار والمعلومات العامة يجب التأكد من صحتها وعدم الاعتماد على الشائعات أو غير الموثوقين.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نشر الشائعات والمساهمة في ترويجها، موضحًا أن نقل أي معلومة دون تحقق قد يُدخل الإنسان في الإثم، وأن التثبت قبل النشر من أهم أخلاقيات المسلم في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن مسؤولية المحتوى على مواقع التواصل مسؤولية دينية وأخلاقية كبيرة، وأن الأصل في المسلم أن يتحرى الصدق والدقة، وأن عدم المشاركة أحيانًا يكون أسلم من نشر معلومات غير موثوقة قد تضر بالفرد والمجتمع.