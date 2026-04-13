الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل المرأة حرة بشكل مطلق؟.. أمينة الإفتاء تجيب

حرية المرأة
حرية المرأة
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مدى حرية المرأة في المجتمع الإسلامي وحدود هذه الحرية، مؤكدة أن الشرع الشريف كفل للمرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها قبل الإسلام، وحافظ على كرامتها وذاتها.

هل المرأة حرة بشكل مطلق؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الاثنين، أن الإسلام منح المرأة حرية كبيرة في حياتها العامة والخاصة، مثل الحق في الاستقلال المالي والتملك والتقاضي والتعبير عن الرأي واختيار الزوج، مع الالتزام بضوابط الشرع. 

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن كل الحقوق التي كفلها الشرع للرجل هي نفسها كفلها للمرأة، مستشهدة بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “النساء شقائق الرجال”.

وأشارت الدكتورة هند حمام إلى أن الحرية الممنوحة للمرأة ليست مطلقة، بل مشروطة بالالتزام بتعاليم الشرع، مثل ارتداء الحجاب والحفاظ على السلوك الحسن مع الآخرين، وعدم الخضوع في القول مع الرجال، وكل ما يحافظ على عرضها وكرامتها، منوهة بأن هذه الضوابط لا تقلل من حرية المرأة بل تحميها وتضمن كرامتها.

وأضافت أن المرأة يمكنها أن تختار تعليمها، ومجال عملها، وطريق حياتها العامة، ما دام ذلك لا يتعارض مع أحكام الشرع، مؤكدة أن الإسلام الوسطي يكرم المرأة ويعطيها حقوقها كاملة ضمن حدود الضوابط الشرعية، بعيدًا عن أي تشدد أو تحرر مبالغ فيه.

وشددت أمينة الفتوى، على أن من يروج لصور غير حقيقية عن قيود المرأة في الإسلام، فهو يبتعد عن الفهم الصحيح للإسلام الوسطي، معلقة: "الحمد لله على نعمة الإسلام التي أعطت المرأة حقوقها وحريتها في إطار يحفظ لها كرامتها وذاتها".

الدكتورة هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل المرأة حرة بشكل مطلق حرية المرأة حرية المرأة في المجتمع الإسلامي المرأة

