اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

كشف الفنان محمد الحلو تفاصيل حياته الشخصية، مؤكدًا أنه تزوج خمس مرات خلال فترات مختلفة، شهدت مراحل من الاستقرار والانفصال.





وأوضح، خلال لقائه في برنامج «كلام الناس»، أنه مرّ بتجربة صعبة حين كان مرتبطًا بثلاث زيجات في وقت واحد، ما تسبب في ضغوط نفسية كبيرة وصعوبة في إدارة المسؤوليات.





وأضاف أنه بعد هذه المرحلة خاض زيجات أخرى بشكل متتابع، قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا باعتزال الزواج.





وأشار الحلو إلى أنه يفضل حاليًا التركيز على حياته الشخصية وأبنائه، معتبرًا أن الاستقرار الحقيقي يأتي من التوازن والابتعاد عن الضغوط التي تؤثر على حياته اليومية.

