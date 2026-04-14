الزمالك يفرض حالة تركيز قبل المواجهة الحاسمة أمام شباب بلوزداد

يسعى نادي الزمالك إلى تهيئة أجواء مثالية داخل الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي هذا الإطار، شددت إدارة النادي على ضرورة الابتعاد عن أي مؤثرات خارجية قد تشتت تركيز اللاعبين خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

تعليمات واضحة من الإدارة للاعبين

بحسب ما كشفه الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل القلعة البيضاء، فقد وجه مجلس إدارة الزمالك رسالة صريحة إلى اللاعبين بضرورة تجاهل الأزمات الدائرة حاليًا في الساحة الرياضية، خاصة ما يتعلق بملف الدوري المصري. وتهدف هذه التعليمات إلى الحفاظ على الاستقرار الذهني والتركيز الكامل داخل الملعب.

توحيد الجهود داخل النادي

لم تقتصر هذه التوجيهات على اللاعبين فقط، بل أكد المصدر أن مجلس الإدارة نفسه ملتزم بعدم الانخراط في أي أزمات أو جدالات إعلامية خلال الفترة الحالية. ويأتي ذلك في إطار سياسة موحدة داخل النادي تهدف إلى توجيه كل الجهود نحو تحقيق الهدف الأساسي، وهو التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

مواجهة بلوزداد أولوية قصوى

تضع إدارة الزمالك مباراة شباب بلوزداد على رأس أولوياتها في الوقت الراهن، باعتبارها محطة فاصلة في مشوار الفريق بالبطولة. وتسعى الإدارة والجهاز الفني إلى توفير كل سبل الدعم للاعبين، لضمان تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق نتيجة إيجابية تؤهل الفريق إلى النهائي.

تركيز كامل لتحقيق الحلم الإفريقي

يأمل الزمالك في استغلال حالة التركيز والانضباط داخل الفريق لتحقيق إنجاز قاري جديد يُضاف إلى تاريخه. ويُدرك الجميع داخل النادي أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب أقصى درجات التركيز، وهو ما تعمل الإدارة على ترسيخه في نفوس اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.



