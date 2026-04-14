تعديل مرتقب في تشكيل الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لإجراء تغيير محدود في تشكيل الفريق خلال المواجهة الحاسمة أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز الفني لتعزيز الأداء وتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية.

عودة محتملة لمحمود بنتايج

يدرس المدير الفني الدفع باللاعب المغربي محمود بنتايج ضمن التشكيل الأساسي للفريق، بعد غيابه عن بعض المباريات الأخيرة. ويُنظر إلى عودته كإضافة قوية للجانب الهجومي، لما يمتلكه من قدرات فنية ومهارية تساعد على زيادة الفاعلية أمام مرمى المنافس، خاصة في مباراة تتطلب تركيزًا كبيرًا وحسمًا مبكرًا.

تعزيز القوة الهجومية للأبيض

يهدف التعديل المتوقع إلى دعم الخط الأمامي للزمالك، في ظل أهمية تسجيل أهداف تمنح الفريق أفضلية أكبر وتؤمن التأهل. ويعتمد الجهاز الفني على تنويع الحلول الهجومية، سواء من خلال الاختراقات الفردية أو الكرات العرضية، مع الاستفادة من قدرات بنتايج في التحرك وصناعة الفرص.

أفضلية الذهاب تحفز الزمالك

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب. ويسعى الفريق للحفاظ على هذا التقدم، مع العمل على تعزيز النتيجة لتجنب أي مفاجآت من جانب الفريق الجزائري.

مواجهة حاسمة نحو النهائي

تُعد المباراة واحدة من أهم مواجهات الموسم للزمالك، حيث يتطلع الفريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية. ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة، في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، ما يفرض على الزمالك تقديم أداء قوي ومتوازن دفاعيًا وهجوميًا لضمان العبور



