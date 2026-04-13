طرح تذاكر إياب الزمالك وشباب بلوزداد.. تعرف على الأسعار

أعلنت الجهة المنظمة عن طرح تذاكر مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين و، أمام الجماهير، مع تحديد الفئات المختلفة للحضور في استاد القاهرة الدولي.

أسعار التذاكر:

المقصورة: 500 جنيه

الدرجة الأولى يسار سفلي: 250 جنيه

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة يسار علوي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يسار سفلي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يمين علوي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يمين سفلي: 75 جنيه

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة في إطار حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، وسط إقبال جماهيري كبير متوقع لدعم الفريق الأبيض في مشواره القاري.