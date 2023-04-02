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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل مليون للمرة الأولى .. الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

MG HS
MG HS

شهدت السيارة MG HS زيادة سعرية جديدة جعلتها تكسر حاجر المليون جنيه للمرة الاولى، حيث ارتفعت اسعارها داخل السوق المحلي بنسبة بلغت 50 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

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وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة MG HS في مصر بعد كسر حاجر المليون جنيه.

MG HS

ابعاد السيارة MG HS

 

  • طول كلي 4574 مم.
  • عرض كلي 1876 مم.
  • ارتفاع كلي 1685 مم.
  • قاعدة عجلات 2720 مم.
MG HS

وتأتي السيارة MG HS بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 463 لتر، و 55 لتر سعة خزان الوقود، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، واضاءة LED، مع مرايا جانبية، وعدة تجهيزات منها حساسات حركة امامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة، وفتحة سقف بانوراما.

MG HS

وتتسوط قمرة القيادة شاشة تعمل باللمس، بالاضافة إلى وجود نصظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات.

MG HS

وتستمد السيارة MG HS قوتها من وساعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، حيث يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة.

MG HS

الاسعار الجديدة للسيارة MG HS في مصر 

 

الفئة الاولى بسعر 999.990 ألف جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و9.990 جنيه بدلاً من 959.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و 39.990 جنيه بدلاً من 989.990 ألف جنيه.

SUV MG HS اسعار السيارة MG HS الاسعار الجديدة

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