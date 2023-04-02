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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البائع غشهم.. وفاة زوجين بسبب وجبة سمك سامة في ماليزيا

السمكة السامة
السمكة السامة

توفيت امرأة تبلغ من العمر 83 عامًا وزوجها البالغ من العمر 84 عامًا في حالة حرجة بعد تناول السمكة المنتفخة.


ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، اشترى الزوجان المسنان من ماليزيا السمكة المنتفخة - وهي طعام شهي معروف باحتوائه على سموم شديدة الفعالية ، بهدف طهيها كوجبة طعام.


قالت نج آي لي، إن والديها اشتريا السمكة من بائع أسماك كانا يشتريان منه منذ سنوات.

السمكة السامة


وأوضحت الابنة في حديثها للصحيفة: "كان والداي يشتريان السمك من بائع السمك نفسه لسنوات عديدة ، لذلك لم يفكر والدي في الأمر مرتين، لم يكن ليشتري عن قصد شيئًا مميتًا جدًا ليأكله ويعرض حياتهم للخطر".


وقال لينغ تيان سون، رئيس لجنة الصحة والوحدة في جوهور بجنوب ماليزيا ، إن الزوجين المسنين نظفا السمك وطهوه لتناول طعام الغداء. 

بدأت ليم سيو جوان ترتجف وتعاني من صعوبات في التنفس بعد فترة وجيزة ، وفي غضون ساعة ظهرت الأعراض على زوجها أيضًا ليتوفيا في الحال.

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