رئيس مجلس القبائل المصرية بسيناء: زيارة الرئيس السيسي أثلجت صدورنا.. فيديو

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل المصرية بسيناء، إن القضاء على الإرهاب هو التحرير الثاني والعبور الثاني لـ سيناء.



وأضاف رئيس مجلس القبائل المصرية بسيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ذكرى العاشر من رمضان يعتبر مفخرة للمصريين لأنه جاء بعد فترة كانت صعبة جدًا في عام 1967، وحدث فيه انتصار عام 1973 وعبور قواتنا المسلحة ورفع العلم المصري على أرض سيناء للمرة الأولى بعد 6 سنوات من الهوان".

وأضاف كامل مطر: "نبشر كل المصريين وكل إخواننا في كل الدول العربية والإسلامية أن سيناء خالية من الإرهاب بفضل سواعد أبنائنا من القوات المسلحة".

وعلق على لقاء الرئيس السيسي بمشايخ وعواقل سيناء في ذكرى انتصار الـ10 من رمضان، قائلا: "كل القبائل كنا نتشوق للقاء الرئيس السيسي وكنا جميعا نترقب هذه الزيارة عن كثف لأنها أثلجت صدورنا ووجود الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وسط جنوده وقياداته وأبنائه من القبائل والعائلات المصرية هذا يعطي رمزية أن بفضل الله سيناء قادمة بخطة استثمار قوية جدًا وهو مؤشر أن القادم أحسن ".