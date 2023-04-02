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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تفقد السيسي لمقاتلي القوات المسلحة بشرق القناة رسالة للداخل والخارج

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تفقد الرئيس السيسي للقوات المسلحة المصرية والارتكازات الأمنية بشرق القناة، ولقاء مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، قائلا إنها زيارة هامة وفي توقيت هام للغاية في ذكرى نصر العاشر من رمضان 1973.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بإعراب الرئيس السيسي عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وتأكيده على فخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي، والتواجد بينهم في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ان زيارة السيسي للارتكازات الأمنية ومقاتلي القوات المسلحة المصرية، شرق قناة السويس رسالة للداخل والخارج، بأن القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد والجاهزية لمختلف الظروف وعلى مستو تدريبي عالٍ.

واختتم النائب احمد محسن، بالإشارة إلى أن زيارة الرئيس في ذكرى نصر أكتوبر، تؤكد ما لهذه الذكرى الغالية في داخل قلوبنا من تقدير واحتفاء، فنصر العاشر من رمضان نصر كبير مؤزر، لا يضاهيه نصر في التاريخ العسكري الحديث.

السيسي القوات المسلحة سيناء الرئيس السيسي قناة السويس مجلس الشيوخ

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