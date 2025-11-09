وفد تركي رفيع المستوى يزور إسلام آباد هذا الأسبوع لخفض التوترات بين باكستان وأفغانستان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور إسلام آباد، هذا الأسبوع؛ للمساعدة في خفض التوترات بين باكستان وأفغانستان.

وقال أردوغان- في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، أوردتها قناة (تي آر تي وورلد) التركية- إن زيارة الوفد التركي، الذي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، تهدف إلى تحقيق السلام والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إسلام آباد وكابول في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس التركي قد وصل، أمس /السبت/، إلى العاصمة الأذرية باكو؛ للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة ليوم النصر في أذربيجان، حيث التقى على هامش الزيارة برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.