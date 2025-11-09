وسائل إعلام عبرية: الصليب الأحمر يستلم جثة جندي إسرائيلي من غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أن فريقا من الصليب الأحمر استلم جثة الجندي الإسرائيلي هيدار جولدين من جنوب قطاع غزة .

وفي وقت سابق، أعلنت الصحيفة العبرية، عن توجه وفد من الصليب الأحمر الدولي لاستلام جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين من جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء بأنه من المتوقع عودة جثمان الجندي هدار جولدين إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم.

وقال: "لقد قلنا في بداية الحرب إننا سنعيد جميع المختطفين دون استثناء".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدين عند الساعة الثانية ظهرا بعد أن عثرت عليه أمس في نفق برفح.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أنّ إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لاستهداف الأبرياء والمدنيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن حكومة تل أبيب طالبت حركة حماس بتسليم فوري لجثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، الذي فقد خلال الحرب على غزة عام 2014، وسط تقارير تشير إلى أن الحركة عثرت مؤخرًا على رفاته في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تأجيل حماس لتسليم الجثة في محاولة لربط الملف بالتفاوض حول عناصرها المحاصرين في رفح، فيما نفى مصدر أمني إسرائيلي وجود أي صفقة حالية مع الحركة بهذا الشأن، مؤكداً أن مقاتلي حماس أمام خيارين فقط “الاستسلام أو الموت”، على حد تعبيره.