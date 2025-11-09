البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن صرف 100 مليون يورو لدعم صمود الاقتصاد الأوكراني وتعزيز البنية التحتية في المدن، ضمن جهود أوروبا ودعم من صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وضمانة بقيمة 1.95 مليار يورو من المفوضية الأوروبية ضمن إطار الاستثمار في أوكرانيا.

تم تخصيص 70 مليون يورو من أجل توسيع الوصول للقروض طويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل وتعزيز مرونة القطاع الخاص، وتمثل هذه القروض أيضًا جزءًا من جهود التحول الأخضر في أوكرانيا من خلال دعم استثمارات الحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

تم صرف 30 مليون يورو لإصلاح وتحديث أنظمة التدفئة المركزية في المدارس والمستشفيات والمجتمعات المحلية، مع تحسين كفاءة الطاقة واستخدام حلول الطاقة المتجددة، بما يقلل الاعتماد على البنية التحتية المركزية الهشة ويعزز الأمن الطاقي.

وأكدت تيريزا تشيرفينسكا، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن هذه الأموال تساعد في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتمكين المجتمعات من الحفاظ على خدماتها الأساسية خلال الشتاء، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والبنوك المحلية لضمان وصول الدعم حيث الحاجة أكبر.

كما شددت مارتا كويز، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوسع، على أن هذا التمويل يعزز إعادة بناء نظام طاقة أوكرانيا بشكل أقوى وأكثر مرونة، مع التركيز على محطات الطاقة، التدفئة المركزية، الطاقة المتجددة وكفاءة المباني.

يأتي هذا الدعم ضمن جهود الاتحاد الأوروبي الواسعة لتعزيز صمود أوكرانيا خلال الازمة الروسية الاوكرانية، بعد أن قدم البنك الأوروبي للاستثمار منذ 2022 أكثر من 4 مليارات يورو لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك تمويل الشركات والبنية التحتية الحيوية.