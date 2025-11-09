قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
أ ش أ

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن صرف 100 مليون يورو لدعم صمود الاقتصاد الأوكراني وتعزيز البنية التحتية في المدن، ضمن جهود أوروبا ودعم من صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وضمانة بقيمة 1.95 مليار يورو من المفوضية الأوروبية ضمن إطار الاستثمار في أوكرانيا.
تم تخصيص 70 مليون يورو من أجل توسيع الوصول للقروض طويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل وتعزيز مرونة القطاع الخاص، وتمثل هذه القروض أيضًا جزءًا من جهود التحول الأخضر في أوكرانيا من خلال دعم استثمارات الحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.
تم صرف 30 مليون يورو لإصلاح وتحديث أنظمة التدفئة المركزية في المدارس والمستشفيات والمجتمعات المحلية، مع تحسين كفاءة الطاقة واستخدام حلول الطاقة المتجددة، بما يقلل الاعتماد على البنية التحتية المركزية الهشة ويعزز الأمن الطاقي.
وأكدت تيريزا تشيرفينسكا، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن هذه الأموال تساعد في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتمكين المجتمعات من الحفاظ على خدماتها الأساسية خلال الشتاء، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والبنوك المحلية لضمان وصول الدعم حيث الحاجة أكبر.
كما شددت مارتا كويز، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوسع، على أن هذا التمويل يعزز إعادة بناء نظام طاقة أوكرانيا بشكل أقوى وأكثر مرونة، مع التركيز على محطات الطاقة، التدفئة المركزية، الطاقة المتجددة وكفاءة المباني.
يأتي هذا الدعم ضمن جهود الاتحاد الأوروبي الواسعة لتعزيز صمود أوكرانيا خلال الازمة الروسية الاوكرانية، بعد أن قدم البنك الأوروبي للاستثمار منذ 2022 أكثر من 4 مليارات يورو لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك تمويل الشركات والبنية التحتية الحيوية.

البنك الأوروبي للاستثمار الاقتصاد الأوكراني الاستثمار في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

الاوقاف

الأوقاف تنظم ندوة توعوية عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بحقوق المنوفية

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر في اذاعة القران الكريم بهذا الموعد

نيابةً عن أمين البحوث الإسلامية.. أمين العليا للدعوة يشارك في ندوة كلية التربية حول دور الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

أمين اللجنة العليا للدعوة: الكليات الأزهرية تسهم في منع تغريب العقول

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد