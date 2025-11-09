عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ممارسات مليشيا الحوثي تعرقل مسار السلام والتنمية

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة، أن الشعب اليمني يواجه أزمةً إنسانيةً تتفاقم يوماً بعد آخر جراء ممارسات مليشيا الحوثي "الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة"، إلى جانب إصرارها على عرقلة مسار السلام والتنمية، وزعزعة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال العرادة- خلال لقائه، اليوم /الأحد/، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"- إن استمرار تلك الممارسات يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينشده جميع اليمنيين، مشددا على أهمية زيادة التدخلات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية المستدامة، ودعم جهود الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرة المجتمع على الصمود أمام الأزمات.

ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى توسيع نطاق الدعم الإنساني والتنموي، وتطوير برامج التعاون الفني في مختلف الجوانب، وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك، معرباً عن تقديره للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والدور المحوري الذي يضطلع به شركاء وأصدقاء اليمن على كافة المستويات رغم الصعوبات القائمة.

من جهته.. أكد السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ومواصلة دعم اليمن في مسار التنمية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار، والعمل مع الحكومة والشركاء لتحسين الأوضاع، وتوسيع مجالات التعاون المستقبلي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون التنموي بين البلدين الصديقين، ودعم الجهود الإنسانية.