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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد الصغير عن إصابته على يد طليقته: عيني لم تتورم.. فيديو

سعد الصغير
سعد الصغير

كشف الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير، حقيقية إصابته بعد اشتباك بالأيدي مع طليقته.

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وقال سعد الصغير، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"، على قناتي "المحور" و"النهار": "مفيش الكلام دا، هيا عملت محضر، واتهمتني باتهامات كاذبة.. وعيني لم تتورم كما قيل وقتها".

 

وأكد سعد الصغير، اعتذاره لوالدة زوجته برلنتي، بعد اتهامه لها، بسرقة 75 ألف جنيه.

 


ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

 

 

سعد الصغير بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة اشتباك بالأيدي برنامج العرافة المطرب الشعبي سعد الصغير

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