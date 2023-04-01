زوجة سعد الصغير الثانية : أنا مسيطرة عليه وهذه خطتي مع شمس

أكد الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، اعتذاره لوالدة زوجته برلنتي، بعد اتهامه لها، بسرقة 75 ألف جنيه.

وكشف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور" وقناة "النهار"، حقيقة إصابته بعد اشتباك بالأيدي مع طليقته، موضحًا:" مفيش الكلام دا، وعملت محضر، وهي اتهمتني باتهامات كاذبة.. فعيني لم تتورم".

وخلال اللقاء ، أجرت بسمة وهبة، مداخلة هاتفية بـ"برلنتي" زوجة سعد الصغير، حيث قالت لها، "لماذا رجعتي لسعد الصغير، رغم أنك قلتي في وقت سابق، أنه مدمر حياتك؟"، لترد "النصيب.. دا زوجي برضه.. مشكلته في عصبيته، وكلنا بنتعصب".

وعلقت زوجة سعد الصغير، على اتهامات الراقصة شمس لزوجها بخطفها والتعدي عليها بالضرب خلال فترة حملها، بجانب الكشف عن حقيقة تصويرها أثناء نومها، قائلة:"شمس كلمتني، وطبيعي، لأنه كان عندهم علاقة لفترة طويلة، ودا وارد يحصل.. سعد الصغير حنين، بس أنا مسيطرة".