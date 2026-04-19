فيلم برشامة يختتم فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي بحضور أبطاله

انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي والتي تقام في الفترة من 17 حتى 20 أبريل في لوس أنجلوس.



وحرص على حضور الحفل عدد من النجوم أبرزهم أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، وميرهان حسين، والسفير حسام الدين علي، القنصل المصري العام في لوس أنجلوس، وكان في استقبالهم جميعا مايكل باخوم، رئيس المهرجان.



ومن المقرر أن يعرض فيلم برشامة في ختام فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وذلك بحضور أبطال العمل وعدد من صناع السينما المشاركين في الحدث.

ابطال فيلم برشامة

وفيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير، وتوزيع خارجي أفلام أورينت.