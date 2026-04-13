برشامة يتجاوز الـ 150 مليون جنيه في السينمات السعودية

تمكن فيلم برشامة، من تصدر شباك التذاكر في السينما السعودية، في أسبوع عرضه الأول.

وحقق الفيلم 10 مليون و800 الف ريال سعودي، وهو ما يوازي 153 مليون جنية مصري .

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.





وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.



فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير، وتوزيع خارجي أفلام أورينت.