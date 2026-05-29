بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بسمالوط

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب مركبة تروسيكل بطريق إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبالمعاينة تبين اصابة مدحت. م. ا 51 سنة، وعبد الرحمن. م. ع 25 سنة، وأحمد. م. ع 23 سنة، وعفاف. ر. م 50 سنة وجميعهم مقيمين بقريتي 4 والحتاحتة بسمالوط مصابون لكدمات وسحجات متفرقة وبالجسم، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على التروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

