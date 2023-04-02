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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد الدراسات الأفريقية العليا: نقدم دورا مهما وحيويا في خدمة مصالح مصر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن مركز تعليم اللغات الأفريقية تم تأسيسه في عام 2019 بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ليكون أول مركز يتم إنشاؤه في الجامعات المصرية والعربية؛ بهدف تعليم اللغات الأفريقية والقيام بدور مهم وحيوي في خدمة التوجهات والمصالح المصرية في أفريقيا.

يذكر أن مركز تعليم اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، ينظم عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الأفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في أفريقيا وهي: (السواحيلية - الهوسا - الأمهرية - الفولانية - الصومالية) بهدف فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الأفريقية للناطقين بهذه اللغات والانفتاح على أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون معها دولًا وشعوبًا.

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دورات تدريبية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة لتعليم اللغات الأكثر انتشارا بالقارة

 

وأضاف الدكتورعطية الطنطاوى،  أن المركز يستهدف تقديم الدورات التدريبية وخدمات الترجمة من اللغات الإفريقية وإليها لإعداد مترجم أو معلم لغة أفريقية على قدر كبير من المهارة والكفاءة، إلى جانب الدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة الانفتاح على القارة وتعزيز التواصل بين أبنائها.

مركز تعليم اللغات الأفريقية كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور عطية الطنطاوي الجامعات المصرية

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