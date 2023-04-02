أخبار التعليم .. فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لعام 2024… أبرز تصريحات رئيس جامعة القاهرة خلال اجتماع المجلس الأخير.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء الفترة القانونية للعميد الحالى.

قال الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن مركز تعليم اللغات الأفريقية تم تأسيسه في عام 2019 بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ليكون أول مركز يتم إنشاؤه في الجامعات المصرية والعربية؛ بهدف تعليم اللغات الأفريقية والقيام بدور مهم وحيوي في خدمة التوجهات والمصالح المصرية في أفريقيا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023 بداية من اليوم، الأحد 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يوماً من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم السماح بقبول أي عدد من الطلاب الجدد "فوق الكثافة " في المدارس المصرية اليابانية لعام 2024 .

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

تعد مشروعات تخرج طلاب الجامعات عصارة ابتكارات الطلاب وعلمهم خلال فترة الدراسة وتمثل ابتكارات يمكن لها أن تفيد المجتمع وتساعد علي تحقيق التطور.