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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 500 محضر متنوع بمختلف مراكز وقرى الفيوم خلال شهر رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 500 محضر متنوع في مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة "مخابز – مطاحن – أسواق – مواد بترولية"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم تحرير 395 محضراً بقطاع المخابز والمطاحن، منها 44 محضر نقص وزن، و65 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير 6 محاضر توقف عن الإنتاج، و26 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، ومحضر إثبات مبيعات وهمية بمقدار 38 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تم تحرير محضرين لعدم وجود سجلات التفتيش أثناء المرور، و251 محضرا لمخالفات متنوعة. 

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اخبار الفيوم رمضان الكريم قرى المحافظة محافظة الفيوم وزارة التموين

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