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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تشكيل عصابي بحوزته 120 فرش حشيش وسيارات لترويجها بطنطا

ضبط تشكيل عصابي بطنطا
ضبط تشكيل عصابي بطنطا

نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم في ضبط  تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات وبحوزتهم عدد 120 فرش حشيش وسيارات مستخدمة في ترويج المخدرات ومبالغ مالية قبل توزيعها على العملاء بطنطا .

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تشكيل عصابي في الغربية

وكانت معلومات توافرت أمام مدير المباحث الجنائية  اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية حول قيام  ثلاثة عناصر إجرامية بترويج المواد المخدرة بزمام مدينة طنطا وذلك بالاتفاق مع أحد العناصر المسجونة والمعروف عنها الاتجار في المواد المخدرة موجها  بسرعة ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.

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كما تم تشكيل فريق بحث قاده العميد محمد عاصم رئيس مباحث مديرية أمن الغربية والرائد بسام حشكل رئيس قسم ثان طنطا والنقيب أحمد عبد العزيز جمعة معاون أول مباحث القسم تم تحديد الثلاث عناصر وهم (ا.ا.س) وشهرته أبو سمرة و (ا.ح) وشهرته أبو حشيش و (ع.ح) وشهرته "حبلص".


وبأعداد أكمنة ثابتة ومتحركة من عناصر الشرطة النظامية ورجال المباحث تم القبض عليهم وبحوزتهم عدد 120 فرش حشيش ومبلغ مالي يقدر ب80 ألف جنية وعدد 2 سيارة ملاكي تستخدم في ترويج تلك المواد .

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كما تم اقتياد المتهمين الي ديوان عام قسم شرطة ثان طنطا وبتطوير المناقشة الأمنية معهم أقروا بحوزتهم لتلك المواد بغرض الاتجار والمبالغ المضبوطة من متحصلات البيع والسيارات لاستخدامها في جلب وبيع تلك المواد  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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