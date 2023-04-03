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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بتحب الخير للغير.. هذه الأبراج تحاول إرضاء الآخرين دائما

هذه الأبراج تحاول
هذه الأبراج تحاول إرضاء الآخرين دائما

يسعى بعض الأشخاص إلى التحقق من صحة الآخرين من خلال محاولة إرضاء الآخرين باستمرار، حاجتهم المستمرة للحصول على موافقة الآخرين تجعلهم سعداء، هؤلاء الأشخاص ليس لديهم موقف خاص بهم ويعتمدون دائمًا على الأشخاص ليشعروا بتحسن.

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الأبراج تحاول إرضاء الآخرين دائما


- برج الثور
كل ما يريدونه هو الاستقرار والأمن، غالبًا ما يبذلون قصارى جهدهم لجعل الآخرين يشعرون بالراحة والأمان، إنهم رائعون في توفير الشعور بالاستقرار والاعتمادية وهم ماهرون في خلق بيئة مريحة ودافئة، ولكن قد يكون هذا كثيرًا في بعض الأحيان نظرًا لأنهم يعتمدون على الأشخاص كثيرًا.


-برج السرطان
إنهم الأشخاص الأكثر إرضاءً والذين غالبًا ما يضعون احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم الخاصة، إنها رائعة في خلق بيئة دافئة ومرحبة للآخرين ولكن يمكن أن تصبح شديدة التشبث، حاجتهم إلى التحقق من الصحة يمكن أن تثير غضب الآخرين.


-برج الأسد
إنهم يحبون أن يجعلوا الآخرين يشعرون بالتقدير، إنهم رائعون في تعزيز ثقة من حولهم وهم ماهرون في خلق جو من المرح والحيوية. ومع ذلك ، قد يكون من الواضح في بعض الأحيان أنهم يرضون الأشخاص فقط لمصلحتهم الخاصة.


- برج الميزان
إنهم أناس طبيعيون يرضون ويخرجون عن طريقهم للحفاظ على السلام وإسعاد الآخرين، إنهم مستمعون رائعون وماهرون في إيجاد أرضية مشتركة في الخلافات. ومع ذلك ، يجد Librans صعوبة في التوصل إلى قرار لأنهم مشغولون جدًا في محاولة تحقيق التوازن وإرضاء الناس من كلا الجانبين أثناء الجدال.


-برج الحوت
إنهم يضحون عن طيب خاطر باحتياجاتهم من أجل الآخرين، إنهم ماهرون في التقاط الاحتياجات العاطفية للآخرين وهم رائعون في تقديم الدعم والراحة، لكن بغض النظر عن مدى دعمهم ، فإن حاجتهم لإرضاء الأشخاص تفوق الحب الذي لديهم لأنفسهم، السعي وراء التحقق من صحة أنفسهم من الآخرين يمكن أن يصبح غير صحي.
المصدر: timesofindia
 

إرضاء إرضاء الآخرين الأبراج تحاول إرضاء الآخرين برج السرطان برج الثور برج الأسد

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