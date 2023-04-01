الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول مستحدمو مواقع التواصل الأجتماعي، بعض الأسماء الغريبة لحلويات رمضان ٢٠٢٣ والتي أطلقتها محلات حلويات خلال هذا العام.

وكان من أغرب أسماء حلويات رمضان ٢٠٢٣، الهيصة و الليصة و المدحرجة والتي تكون عبارة عن كرات الكنافة المحشو بالمكسرات مع صوص الفستدق، أما المكشكشة وهي عبارة عن جلاش باللبن والمكسرات.

حلويات رمضان ٢٠٢٣

كما كان هناك مجموعة أخرى من الأسماء الغريبة من حلويات رمضان ٢٠٢٣ و هي القطقوطه و التي تتكون من كنافة ب أربع نكهات مختلفة، بالأضافة إلي الزغروطة المكونة من عيش السريات و الهشتكة، وكيرفي و كنافة المسخسة أيضا.

وقد أثارت هذه الأسماء الغريبة لحلويات رمضان ٢٠٢٣ حالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي.