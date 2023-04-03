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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الشهادات الجديدة.. اعرف سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم الاثنين

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث علي التوالي .


وننشر سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الاثنين 3 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 

سعر الدولار في مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الاثنين في بنك ميد بنك نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .


أسعار الدولار في مصر اليوم


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الاثنين في بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدي اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

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سقوط حتمي.. تحذيرات من تهديد خطير يواجهه الدولار الأمريكي عالمياً

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خطة الدولة للقضاء على أزمة الدولار.. مفاجأة للمصريين خلال الأيام القادمة

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه  اليوم الاثنين في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار  اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء

أعلى سعر شراء الدولار

 

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت ، خلال اجتماعها الخميس الماضي ثاني اجتماعاتها خلال 2023، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى في عام 2023، بعد تثبيتها في أول اجتماعاتها خلال فبراير الماضي.

شهادات جديدة

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات.

وذكر البنكان أمس الأحد ، أن الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

ولفت إلى أن الشهادة الأولى ستكون ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوياً ويصرف العائد شهرياً، أما الثانية فشهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و 18%؜ السنة الثانية و 16%؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهرياً.

 

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