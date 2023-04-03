رشيد الحلقة 12.. خطف حسن مالك وخالد كمال يخطط للتخلص من محمد ممدوح

أذيعت الحلقة 12 من مسلسل رشيد الذي يقوم ببطولته ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، وحملت الحلقة العديد من الأحداث.

حيث شهدت الاحداث خطف سيف “ حسن مالك ” على يد صديقه الذى يعمل معه فى تجارة الأعضاء، بعدما قام بحقنه بمخدر ، فيما بدأ رشيد “ محمد ممدوح فى البحث عنه ، بعدما كشف له اسماء ” ريهام عبد الغفور " السر الذى تعرفه عن سيف.

إما صلاح “ خالد كمال ” فأصبح يريد ان يتخلص من رشيد واسماء ، حتي يصل الي الذهب الذي يمتلكه رشيد.

فيما وصلت معلومات لرشيد “ محمد ممدوح ” أن أمير قد مات منذ عام عن طريق هبوط فى الدورة الدموية.

قصة وأبطال مسلسل رشيد:

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالإضافة إلى منصة شاهد.