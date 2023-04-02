عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشيد الحلقة 11.. حسن مالك متورط تجارة الأعضاء وسر خطير وراء ريهام عبدالغفور

مسلسل رشيد
مسلسل رشيد

أذيعت الحلقة 11 من مسلسل رشيد الذي يقوم ببطولته ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، وحملت الحلقة العديد من الأحداث. 

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل رشيد العديد من المفاجآت ومنها أن السيدة “ميمي جمال” التي اشترت شقة ابنه فاروق “أشرف عبد الغفور” هي التي كانت تراسله بالخطابات في السجن، ومات قبل أن يعرف هذه الحقيقة. 

كما شهدت الأحداث مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن سيف “حسن مالك” يشارك في تجارة الأعضاء، أما أسماء “ريهام عبد العفور” فقد تم اكتشاف أنها لا تملك الكوافير وأن هناك سيدة “صفوة” تعمل لصالحها حيث أنها واجهة فقط . 

قصة وأبطال مسلسل رشيد :

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف. 

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالإضافة إلى منصة شاهد. 

رشيد هالة صدقي محمد ممدوح ريهام عبد الغفور أشرف عبد الغفور منصة شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

انخفض 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من السعودية بشأن الحج الداخلي

الصور الأولى من حريق مصنع الخردة بمؤسسة الزكاة

من بينهما تمثال ملكي لم يحدد صاحبه.. اكتشافات أثرية كبرى في المطرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من السوبيا؟

زلزال عنيف يضرب تركيا .. تفاصيل

البنوك تراجع أسعار الفائدة..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخ يقع فيه رواد تيك توك.. هل أنت منهم؟

شبح يتسبب في حادث سيارة مميت بالهند.. فيديو

عمره 4 سنوات.. شاهد أصغر كاتب في العالم صاحب «الفيل سعيد والدب»

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ