رشيد الحلقة 11.. حسن مالك متورط تجارة الأعضاء وسر خطير وراء ريهام عبدالغفور

أذيعت الحلقة 11 من مسلسل رشيد الذي يقوم ببطولته ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، وحملت الحلقة العديد من الأحداث.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل رشيد العديد من المفاجآت ومنها أن السيدة “ميمي جمال” التي اشترت شقة ابنه فاروق “أشرف عبد الغفور” هي التي كانت تراسله بالخطابات في السجن، ومات قبل أن يعرف هذه الحقيقة.

كما شهدت الأحداث مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن سيف “حسن مالك” يشارك في تجارة الأعضاء، أما أسماء “ريهام عبد العفور” فقد تم اكتشاف أنها لا تملك الكوافير وأن هناك سيدة “صفوة” تعمل لصالحها حيث أنها واجهة فقط .

قصة وأبطال مسلسل رشيد :

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالإضافة إلى منصة شاهد.