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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بإحدى قرى ملوي بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بإحدى قرى مركز ملوي بجنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق في شرق النيل بمركز ملوي.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة علي. م 50 عاما ورزق. س 48 عاما وأحمد. ر 55 عاما جميعهم يقيمون في مركز ملوي مصابون بغيبوبة وكدمات وسحجات واشتباه كسور بانحاء الجسم، وتم نقلهم إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل فريق من إدارة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.
 

المنيا محافظة المنيا سيارات الأجرة جنوب المنيا ملوي 3 أشخاص

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