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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها خرافي.. كريستيانو رونالدو يقود سيارته الجديدة.. فيديو

سيارة كريستيانو رونالدو
سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

ظهرت سيارة شنتوديتشي النادرة لأول مرة في عام 2019، وذلك بمناسبة مرور 110 عام على تأسيس شركة بوجاتي الفرنسية المملوكة حالياً لشركة ريماك الكرواتية .

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

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وبعد طول انتظار أستلم أخيراً نجم النصر السعودي الأعب كريستيانو رونالدو سيارته الجديدة، بالإضافة الي أنه عند استلامها قام بقيادتها، بالإضافة الي النجم كريستيانو رونالدو انتظر تلك السيارة لعدة سنوات حتي يتم إنتاجها .

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

محرك بوجاتي شنتوديتشي

تحصل سيارة بوجاتي شنتوديتشي على قوتها من محرك 16 سلندر وهو نفس محرك شقيقتها بوجاتي تشيرون، سعة 6000 سي سي مزودة بـ 4 شواحن تيربو ، وتنتج قوة 1578 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من  7 سرعات دبل كلتش، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعه في 2.4 ثانية، وتصل إلى سرعة 200 كم/ساعه في 6.1 ثانية ، وتصل إلى سرعة 300 كم/ساعه في 13.1 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى المحددة 380 كم/ساعه.

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

عند إنتاج سيارة بوجاتي الاحتفالية هذه تم الإعلان أنه سينتج من سيارة  بوجاتي شنتوديتشي الجديدة  10 سيارات فقط في العالم، وذلك ما جعل كريستيانو رونالدو يقوم بحجز واحدة منها، لكي تنضم إلى سيارات بوجاتي الأخرى التي يمتلكها وهم، بوجاتي تشيرون ، و بوجاتي فيرون جراند سبورت فيتس .

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة 

قام نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذى يبلغ من العمر 38 عام بحجز سيارتة منذ شهر مارس لسنة 2020 ، ومنذ لك الوقت وهو ينتظر إنتاجها، وكان من المفترض أن يحصل عليها في عام 2022 ، وحصل عليها أخيراً، وتم رؤية مهاجم نادي النصر مؤخراً في مدينة مدريد التي لعب فيها لمدة تسع سنوات .

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة 

وظهر كريستيانو رونالدو وهو يقود سيارته المميزة عندما تواجد مؤخراً في إسبانيا وكانت جورجينا رودريغيز برفقته، واستخدم رونالدو السيارة الجديدة النادرة للذهاب إلى مطعم في العاصمة الإسبانية، وقام بعمل نزهة عامة نادرة بسيارتة الجديدة بوجاتي شنتوديتشي.

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة 

سعر بوجاتي شنتوديتشي

يصل سعر سيارة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديدة الي 8.9 مليون دولار  أي ما يعادل 33.375.000 مليون ريال سعودي.

 

https://www.instagram.com/reel/CqWZJG9qfUk/?utm_source=ig_web_copy_link

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