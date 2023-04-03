كان ناشئا بالأهلي.. من هو حازم حسين أفضل أجنبي بالدوري التركي؟.. شاهد

تصدر اللاعب المصري حازم حسين الشهير بـ "Zoma"، عناوين الصحف التركية بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع ناديه كافكلي اسبور التركي ومن قبله نادي غازيتبي، ليتصدر قائمة اللاعبين الأجانب في تركيا.

وبدأ Zoma، رحلة احترافه في الدوري التركي قبل 3 أعوام في عام 2020، من بوابة نادي منمن اسبور التركي الذي كان يلعب وقتها في الدرجة الأولى.

بدأت رحلة توهج الفرعون المصري كما وصفتها الصحف التركية عندما انتقلت لنادي غازيتبي، حيث حصل وقتها على أفضل لاعب أجنبي.

ويتساءل الجمهور المصري عن هذا اللاعب الذي تصدر الصحف التركية، خاصة وأنه كان يلعب بالدوري المصري قبل احترافه في تركيا.

من هو اللاعب حازم حسين؟

يلعب حازم حسين سيد أحمد الشهير بـ zoma في مركز «مدافع»، حيث بدأ اللعب كناشئ في النادي الأهلي وقتما كان عمره 8 سنوات، وانتقل بعدها لنادي الإسماعيلي، وظل معهم ما يقارب 7 سنوات.

آخر تجاربه بالدوري المصري كانت في نادي المصري البورسعيدي، حيث مكث به 3 سنوات، وبعدها حانت الفرصة للاحتراف بتركيا في عام 2020.

كانت بداية المدافع المصري الاحترافية في نادي منمن اسبور التركي في الدرجة الأولى، إلا أنه لم يقض معه فترة طويلة، لينتقل بعدها إلى نادي غازيتبي في موسم 2021/2022.

صحيفة تركية

أفضل لاعب أجنبي في تركيا

بدأت فترة توهج الفرعون المصري في نادي غازيتبي التركي، حيث حصل على أفضل لاعب أجنبي، بعدما ساهم مع فريقه في 14 هدفاً أحرز منهم 5 أهداف مع العلم أنه في الأصل مدافع.

واصل حازم حسين، تألقه وظهر بمستوى رائع مع ناديه كافكلي اسبور في الفترة الماضية، حيث يعد النجم البالغ من العمر 21 عاماً من أبرز المواهب الكروية في الآونة الأخيرة، حيث لعب معهم مباراتين ساهم فيهما بهدفين.

تحدثت الصحف التركية عن رحلة الفرعون المصري بعد تألقه في الدوري التركي، حيث ربطت بينه وبين بداية محمد صلاح الاحترافية.

وأكد Zoma، أنه يحلم تكرار تجربة محمد صلاح، والاحترف في الدوري الإنجليزي، واللعب من منتخب مصر والوصول إلى كأس العالم، ليكون أفضل مدافع في العالم "اعمل اسم وتاريخ لنفسي".

يذكر أن دوري الدرجة الثانية فى تركيا "سبورتوتو 2 ليج" يعادل الدرجة الثالثة فى مصر، حيث أنه يأتى فى المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوريات فى تركيا، بعد الدوري الممتاز "سوبر ليج" ودوري الدرجة الأولى "تى إف إف 1 ليج".