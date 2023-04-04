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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار بـ30.75| استقرار أسعار العملات بالبنوك اليوم الثلاثاء 4-4-2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 4أبريل 2023.

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأسبوع؛ وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمستهل تعاملات الأسبوع مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.32 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع مقابل 33.68 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع قرشين.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه إلى 37.90 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع مقارنة 38.19 جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 13 قرشا.

وانخفص سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه اليوم ليسجل 33.50 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع مقارنة 33.80جنيه بزيادة 4 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر


وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد نحو  33.32 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 37.90جنيه للشراء و38.32جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 33.50جنيه للشراء و33.84جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي


وسجل سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه .

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء عند 33.42جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع مقارنة 33.66 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 38.03جنيه للشراء و 38.19جنيه للبيع  مقارنة 38.18جنيه سعر اغلاق الخميس الماضي بانخفاض قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 33.69جنيه للشراء و33.83جنيه للبيع بزيادة قرشين .

وكان بنكي مصر والأهلي شهادات جديدة طرح يوم الاحد  2-4-2023، بعائد 19% ثابت و 22% متناقص.
 

سعر الدولار اليورو أسعار العملات العملات الاجنبية سعر صرف الجنيه الإسترليني سعر صرف اليورو اسعار العملات الاجنبية

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