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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة مشروعة الحلقة 12..تورط ابنة ياسر جلال في فضيحة وأمجد يتزوج دينا

ياسر جلال
ياسر جلال

شهدت أحداث الحلقة ١٢ من مسلسل علاقة مشروعة تورط أبناء ياسر جلال في مشكلات خطيرة وأخلاقية.
 

حاول أصدقاء أحمد نجل ياسر جلال توريطه في قضية ترويج مواد ممنوعة، في الوقت الذي يبتز فيه صاحب مسابقة ملكات الجمال ابنتهفريدة بعد تصويرها بملابس كاشفة وطلب منها أعمال منافية للآداب.


 

في الوقت نفسه  تعاني مي عمر بعد خسارة طفلها من ياسر جلال وسط تهديد من شقيقها لحياتها، في الوقت الذي قرر فيه أمجد "مرادمكرم" الزواج من دينا صديقتها بعدما تقربت منه.


 

علاقة مشروعة 
 

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.


 

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة ابنة ياسر جلال داليا مصطفي مراد مكرم ياسر جلال

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